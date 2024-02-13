Российская армия нанесла ракетный удар по военному полигону, где были военные ВСУ

Российская армия нанесла ракетный удар по военному полигону в Селидово на Донецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, на объекте могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, которые прибыли на учения. В момент удара на полигоне проходило построение пехоты ВСУ, отметили корреспонденты.

До этого экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне спецоперации нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны РФ, российские военные действовали в условиях сильного воздействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Там добавили, что после наведения на цель летчики пустили неуправляемые ракеты С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта.

Также военное ведомство России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.

Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.