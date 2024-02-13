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В Белгородской области сбили еще три беспилотника ВСУ

Минобороны РФ: еще три беспилотника ВСУ уничтожили в Белгородской области

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника украинских войск в Белгородской области, а также уничтожили один БПЛА в Брянской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, атака произошла около 12:30 по московскому времени. Ликвидацию БПЛА в Брянской области подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент обошелся без разрушений и пострадавших.

До этого Минобороны сообщало, что беспилотник ВСУ пытался ударить по объекту в Белгородской области около 11:30 мск. Этот дрон также удалось сбить.

Как стало известно РИА Новости 13 февраля, российским военным удалось заполучить редкие виды беспилотных летательных аппаратов и новое навесное оборудование дронов ВСУ. Сейчас специалисты изучают находки.

Ранее в Минобороны рассказали о работе «Солнцепеков» с БПЛА.

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