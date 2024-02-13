Нового главкома ВСУ заметили на кадрах с парада Победы в Москве

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский выступал в параде Победы на Красной площади в Москве в 1986 году. Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях 13 февраля.

На видео, сделанном в ходе мероприятия 38-летней давности, можно заметить Сырского. В тот момент он был курсантом Московского высшего общевойскового командного училища.

Согласно открытым источникам, Александр Сырский родился в Киржачском районе Владимирской области в 1965 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище в 1986 году. Так же согласно открытым источникам в этом же заведении учились председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картапалов, член комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин, депутат ГД Андрей Луговой и другие.

Родственники Сырского по сей день проживают во Владимирской области России.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

13 февраля Зеленский назначил полковника Вадима Сухаревского заместителем Сырского.

Ранее сообщалось, что уволенный Залужный отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне.