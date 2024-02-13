Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Нового главкома ВСУ заметили на кадрах с парада Победы в Москве

Главкома ВСУ Сырского заметили на кадрах с парада Победы в Москве в 1986 году

close
100%
«Union360»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Union360»

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский выступал в параде Победы на Красной площади в Москве в 1986 году. Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях 13 февраля.

На видео, сделанном в ходе мероприятия 38-летней давности, можно заметить Сырского. В тот момент он был курсантом Московского высшего общевойскового командного училища.

Согласно открытым источникам, Александр Сырский родился в Киржачском районе Владимирской области в 1965 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище в 1986 году. Так же согласно открытым источникам в этом же заведении учились председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картапалов, член комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин, депутат ГД Андрей Луговой и другие.

Родственники Сырского по сей день проживают во Владимирской области России.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

13 февраля Зеленский назначил полковника Вадима Сухаревского заместителем Сырского.

Ранее сообщалось, что уволенный Залужный отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами