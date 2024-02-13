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В ДНР призвали не брать в плен брошенную в Авдеевку бригаду

Депутат ДНР Плетень: в Авдеевку на помощь ВСУ направили «азовцев»

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Gleb Garanich/Reuters

Штурмовая бригада, переброшенная в Авдеевку в помощь основным силам украинских военных в городе, состоит преимущественно из боевиков «Азова» (организация запрещена в России). Их нет смысла брать в плен, заявил депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников СВО Дмитрий Плетень, которого цитирует РИА Новости.

«Надо понимать, что бойцы Первого армейского корпуса, скорее всего, не будут брать в плен «азовцев», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «эти потери не важны». К ним равнодушно относятся и «заокеанские командиры». Дмитрий Плетень обратил внимание, что страны НАТО настроены воевать с Россией «до последнего украинца».

По его словам, удержание Авдеевки демонстрирует попытку Зеленского сохранить внимание Североатлантического альянса. Депутат заметил, что американцы легко отворачиваются «от своих прихвостней», когда их участие больше не требуется, в связи с чем он предрек президенту Украины неизбежное поражение и позорный конец.

Авдеевка — это северный пригород Донецка, там находится мощный укрепрайон ВСУ, за который сейчас ведутся бои.

Ранее Медведчук назвал ложью информацию о его обмене на бойцов «Азова»*.

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