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Российские солдаты угостили сдавшихся в плен бойцов ВСУ кофе

Сдавшийся боец ВСУ Руденко заявил, что российские солдаты угостили его кофе

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Unsplash

Сдавшийся боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Руденко заявил, что российские солдаты угостили его кофе. Об очередной партии украинских солдат, сдавшихся в плен российской армии, сообщает Минобороны России.

«Такое отношение удивило, вроде друг с другом воюем, а отношение человеческое к нам», — отметил он.

В Минобороны рассказали, что двух украинских военнослужащих направили на наблюдательный пост около села Работино. Все время, пока они шли, за бойцами ВСУ наблюдали российские солдаты — дождавшись, когда украинские военнослужащие прибудут на позиции, бойцы ВС РФ смогли взять их в плен без боя.

По словам пленных, к ним проявили максимально человеческое отношение.

До этого стало известно, что почти 70 украинских солдат сдались в феврале плен, используя радиоволну «Волга».

Сотрудник силовых структур сообщил, что за неделю при помощи радиоволны «Волга» сдалось 36 украинских военных, а всего с начала февраля — 66 человек.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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