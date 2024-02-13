Иран провел запуск баллистической ракеты дальнего действия

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) во время учений провели успешный запуск баллистической ракеты дальнего действия. Об сообщил командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами, его цитирует агентство Fars.

«Достигли нескольких новых достижений, одним из которых является успешный запуск совместно с ВКС Ирана баллистической ракеты дальнего действия с военного корабля, это увеличило наш военно-морской охват до любой желаемой точки», — сказал Салами.

По его словам, за «любым шагом или заговором» в отношении Ирана последует «жесткая реакция».

«Наша военно-морская оборона и наступательная сила с появлением большого количества беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, а теперь и баллистических ракет, которые способны поражать корабли в море, демонстрируют сложный набор современных военных технологий», — резюмировал Салами.

До этого официальный представитель космической группы министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейн заявлял, что завершается разработка новой ракеты для вывода спутников в космос из Ирана.

Ранее США ввели дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи.