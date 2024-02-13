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В Молдавии опасаются, что дело со сбитым беспилотником замнут

Глава оппозиции Шор считает, что власти Молдавии замнут дело с беспилотником

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Власти Молдавии замнут дело с беспилотником, который был сбит над территорией Молдавии у границы с Украиной. Об этом РИА Новости заявил председатель оппозиционной партии Илан Шор.

Шор считает, что в том случае, если сбитый беспилотник окажется украинским, Кишинев постарается максимально быстро замять это дело.

«Молдова — это маленькое, практически уничтоженное Западом государство, экономика которого находится на нуле», — объясняет причины этого Шор.

Оппозиционный политик считает, что Молдавию пытаются впутывать в большие геополитические игры, что может привести только к большим проблемам для страны.

До этого полиция Молдавии заявила, что боевую часть беспилотного летательного аппарата, обломки которого были обнаружены на юге страны около границы с Украиной, обезвредили.

11 февраля обломки беспилотника были обнаружены на юге Молдавии, недалеко от границы с Украиной, в районе Вулканешты.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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