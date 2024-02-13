Российские военные заполучили новое оборудование БПЛА ВСУ

Редкие виды беспилотных летательных аппаратов и новое навесное оборудование дронов Вооруженных сил Украины попало в руки российских военных на Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с БПЛА.

По его словам, эти образцы были переданы российскими бойцами специалистам гвардейского мотострелкового полка 1430.

Некоторые из образцов БПЛА достаточно редкие, так называемые дроны-камикадзе. Приспособление для сброса оборудовано четырьмя слотами. Эксперт уточнил, что такое БПЛА способно нести на себе сразу четыре снаряда и является многоразовым.

В настоящее время специалисты изучают тактико-технические характеристики украинских беспилотников, чтобы более эффективно им противодействовать.

Также боец с позывным «Джони» рассказал ТАСС, что расчеты беспилотной авиации 1-го армейского корпуса используют для ударов по Вооруженным силам Украины трофейные гранаты производства США.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.