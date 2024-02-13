В ЕС заговорили о создании своего ядерного оружия

Создание собственного ядерного оружия может стать темой для обсуждения в Евросоюзе на пути к формированию европейской армии. Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявила заместитель председатель Европарламента Катарина Барли.

«На пути к европейской армии это (создание ядерного оружия) также может стать темой для обсуждения», — ответила политик на соответствующий вопрос журналиста.

Она также заявила, что европейским странам стоит быть бдительными, так как Россия якобы публично ставит под сомнение территориальную целостность Литвы и Польши.

До этого в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ввести войска в Польшу, только если последняя вдруг решит напасть на РФ. При этом глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш сказал, что слова Путина «не заслуживают никакого доверия».

Ранее сообщалось, что Запад беспокоится из-за доминирования России в атомной сфере.