Российские тральщики проверили Черное море на наличие мин

Российские военные провели разведку и искали мины на ключевых маршрутах в Черном море. Об этом сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В пресс-службе отметили, что экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами днем и ночью.

По данным ведомства, экипажи тральщиков в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Тральные силы Черноморского флота провели разведку в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства, рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что опасность реальна из-за украинской стороны, которая минирует отдельные участки побережья и акваторий.

До этого Минобороны России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.

Ранее стало известно, что Белоруссия может поучаствовать в строительстве атомного флота в России.