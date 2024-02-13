В Германии хотят втрое увеличить расходы на немецкую армию

В бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии, до €300 млрд евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на депутата бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера.

Немецкий депутат утверждает, что резко увеличить финансирование бундесвера возможно несколькими путями.

«Исключение всех расходов на оборону из долгового тормоза выглядит привлекательно», — добавил депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.

Долговой тормоз — это механизм, который запрещает брать слишком много кредитов, и Шварц считает, что оборонные расходы должны быть навсегда лишены этих ограничений.

До этого канцлер ФРГ Шольц анонсировал увеличение военных расходов Германии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сделает ВСУ частью своих военных сил.