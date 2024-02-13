Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии хотят втрое увеличить расходы на немецкую армию

В бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии

close
100%
Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии, до €300 млрд евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на депутата бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера.

Немецкий депутат утверждает, что резко увеличить финансирование бундесвера возможно несколькими путями.

«Исключение всех расходов на оборону из долгового тормоза выглядит привлекательно», — добавил депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.

Долговой тормоз — это механизм, который запрещает брать слишком много кредитов, и Шварц считает, что оборонные расходы должны быть навсегда лишены этих ограничений.

До этого канцлер ФРГ Шольц анонсировал увеличение военных расходов Германии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сделает ВСУ частью своих военных сил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами