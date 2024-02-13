Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут серьезные потери на фронте, однако командование с ними не считается, о чем рассказывают сами бойцы. Один из них, Жасулан Дусембин, сообщил, что в боях при Серебрянском лесничестве подразделения теробороны потеряли порядка сотни человек, бойца цитирует РИА Новости.

«Какая разница? Придут новые мобики (мобилизованные — Прим. ред.)». Я слышал эту фразу не раз [от офицеров]», — сказал солдат.

По словам Дусембина, его приятелю из другой бригады командир прямо сказал, что отправит мужчину на передовую, потом на его место придет новый человек, а солдата все забудут.

Другой боец, Дмитрий Горбань, заявил, что украинцев не только отправляют в безнадежные штурмы, но и заставляют держать «мясную» оборону: защищать позиции, пока ВС РФ атакуют, имея превосходство. При этом отступать солдатам ВСУ разрешают, только когда потери подразделений достигают 70%.

С начала февраля в плен российским войскам сдались 66 бойцов ВСУ. Для этого они использовали специальную радиоволну.

Ранее ВС РФ нанесли удар по живой силе ВСУ при попытке ротации на Купянском направлении.