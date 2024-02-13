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В Херсонской области прокомментировали применение ВСУ терминалов Starlink

Сальдо заявил, что терминалы Starlink не обеспечили ВСУ преимущества

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Lisi Niesner/Reuters

Терминалы Starlink не обеспечили Вооруженным силам Украины преимущества на поле боя над российской армией. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наш противник использует систему Starlink как универсальное средство связи, доступное практически везде на поле боя. <…> Не могу сказать, есть ли у наших военных полный аналог такой системы. Но, судя по характеру и результатам боевых действий, им есть что противопоставить противнику в этом отношении», — заявил Сальдо.

Он указал, что раньше украинские источники регулярно упоминали эти терминалы как «чудо-оружие», а с недавних пор большинство упоминаний о Starlink исчезло из украинских медиа.

До этого представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что российские силы незаконно получают терминалы Starlink из третьих стран и расширяют их использование на линии фронта.

Ранее в Белоруссии создали дешевый аналог Starlink.

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