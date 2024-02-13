Азербайджан провел «операцию возмездия» в ответ на действия ВС Армении

Подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели «операцию возмездия» в ответ на действия армянский войск на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба ГПС, передает ТАСС.

Отмечается, что операция была проведена «в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении». Подразделения ГПС полностью уничтожили боевой пост недалеко от населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района. В ГПС утверждают что с территории этого села накануне снайперским огнем был ранен азербайджанский военнослужащий.

Изначально в Минобороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд в Сюникской области. Потом армянская сторона обвинила азербайджанскую в гибели двух военных на границе.

Позднее Министерство обороны Азербайджана заявило, что накануне позиции азербайджанских сил были обстреляны войсками Армении. Армянское военное ведомство выступило с опровержением данной информации.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.