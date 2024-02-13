В ЛНР сообщили о прибытии женского пополнения в «Азов»*

Действующая на Кременском направлении 12-я бригада специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) Вооруженных сил Украины получила подкрепление, которое состоит из женщин-военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения «Азов» прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины и получили воинско-учетные специальности в ходе обучения на одном из полигонов центральной Украины», — заявил Марочко.

По данным военного эксперта, который ссылается на собственные источники в украинских вооруженных силах, средний возраст украинских военнослужащих-женщин составляет около 35 лет.

До этого пленный разведчик ВСУ рассказал о раненых в госпиталях Запорожского направления.

По словам разведчика, он часто встречал в госпиталях иностранных наемников.

Ранее российский омбудсмен рассказала, что родители солдат ВСУ просят их не обменивать.