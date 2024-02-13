Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

Министерство обороны Азербайджана заявило в своем Telegram-канале об обстреле позиций азербайджанских сил войсками Армении.

«12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района», — сообщили в МО Азербайджана..

При этом армянское военное ведомство выступило с опровержением данной информации, заявив, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.

До этого Армения обвинилаАзербайджан в гибели двух военных на границе. Инцидент произошел у села Неркин Ханд в Сюникской области.

В Минобороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на Первом канале.