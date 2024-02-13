Российские бойцы воспользовались трофейными гранатами для ударов по ВСУ

Расчеты беспилотной авиации 1-го армейского корпуса используют для ударов по Вооруженным силам Украины трофейные гранаты производства США. Об этом сообщил ТАСС боец с позывным «Джони».

По его словам, американский «миньон» является аналогом российского ВОГ-25.

«Произвели разборку, додумали, как его взводить, и теперь отправляем обратно», — рассказал российский боец.

Военнослужащий добавил, что сейчас основной упор на фронте делается на удары при помощи FPV-дронов. Украинские войска настраивают свои беспилотные летательные аппараты на нестандартные частоты, чтобы сделать их неуловимыми для средств обнаружения и подавления. При этом российские военные хорошо изучают трофейную номенклатуру беспилотников ВСУ, в борьбе с которыми учитывают все хитрости противника.

В декабре прошлого года газета «Известия» сообщала, что российский бойцы используют в зоне специальной военной операции трофейное оружие, захваченное у украинских войск.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.