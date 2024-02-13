Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Минобороны Армении сообщило в Telegram-канале, что военные Азербайджана открыли огонь на границе.

Согласно сообщению ведомства, 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд. По предварительным данным, среди военных Армении есть раненые.

Азербайджанская сторона пока не комментировала заявление Минобороны Армении.

12 февраля в Азербайджане заявили, что Армения нарушила режим прекращения огня неподалеку от Зангеланского района на юго-западе азербайджанской территории. Местный портал «Оперативный информационный центр» сообщал о выстрелах со стороны армянских позиций.

В министерстве обороны Армении информацию о нарушении режима прекращения огня не подтвердили и не опровергли. Ведомство заявило, что проверяет данные, опубликованные в медиа.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор Армения и Азербайджана ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

Ранее МИД Азербайджана выразил послу ЕС обеспокоенность из-за наблюдателей в Армении.