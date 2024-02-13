Бронемашины РФ «Титан» находятся на завершающих стадиях государственных испытаний

Генеральный директор АО «Ремдизель» Александр Захаров в интервью ТАСС сообщил, что различные версии бронеавтомобилей семейства «Титан» находятся на завершающих стадиях государственных испытаний.

По словам Захарова, базовое шасси семейства бронемашин «Титан» в разных модификациях находится на финише государственных испытаний и уже испытано на практике.

Бронемашины «Титан» представляют дальнейшее развитие разработанных «Ремдизелем» бронеавтомобилей «Тайфун». При изготовлении «Титанов» используются лишь отечественные комплектующие. В начале февраля на выставке World Defense Show в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был впервые за рубежом представлен предназначенный для спецназа «Титан», вооруженный пушкой, пулеметом и противотанковым комплексом. Шасси бронемашины может стать базой для различных боевых комплексов.

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