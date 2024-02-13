Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бронемашины РФ «Титан» находятся на завершающих стадиях государственных испытаний

Российские бронемашины «Титан» находятся на завершающих стадиях госиспытаний

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Генеральный директор АО «Ремдизель» Александр Захаров в интервью ТАСС сообщил, что различные версии бронеавтомобилей семейства «Титан» находятся на завершающих стадиях государственных испытаний.

По словам Захарова, базовое шасси семейства бронемашин «Титан» в разных модификациях находится на финише государственных испытаний и уже испытано на практике.

Бронемашины «Титан» представляют дальнейшее развитие разработанных «Ремдизелем» бронеавтомобилей «Тайфун». При изготовлении «Титанов» используются лишь отечественные комплектующие. В начале февраля на выставке World Defense Show в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был впервые за рубежом представлен предназначенный для спецназа «Титан», вооруженный пушкой, пулеметом и противотанковым комплексом. Шасси бронемашины может стать базой для различных боевых комплексов.

Ранее сообщалось, что в России создан предназначенный для мобильных групп в зоне СВО вездеход «Сарацин».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами