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Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит «откосить» от армии на Украине

Пленный ВСУ Руденко: откосить от армии на Украине стоит $10-12 тыс.

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

«Откосить» от службы в рядах ВСУ стоит $10-12 тыс. Об этом заявил пленный ВСУ Дмитрий Руденко, слова которого передает ТАСС.

«Откосить реально, $10-12 тыс. стоит», — заявил Руденко, отметив, что многие призывники бегут в Европу, но это стоит дороже.

Также Руденко рассказал, что дать взятку реально только на начальном этапе. По его словам, этого невозможно сделать в военкомате, на медкомиссии и после попадания в войска. Кроме того, пленный заявил, что некоторые мобилизованные сбегают после попадания на линию боевого соприкосновения.

13 февраля сообщалось, что сотрудник полиции Украины попытался перевезти двух мужчин, уклоняющихся от мобилизации, на служебном автомобиле к границе с Молдавией.

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям украинских властей Родион Мирошник 12 февраля заявил, что Запад хочет превратить Украину в международную частную военную компанию.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 13 мая.

Ранее в Киеве митингующие потребовали вернуть солдат с фронта.

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Операция на Украине
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