Старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил ТАСС, что за минувшие сутки российские военные поразили более 150 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

По словам Якимкина, в числе прочего удары были нанесены по пункту временной дислокации, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Старший офицер пресс-центра также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной гаубицы «Акация» под командованием командира орудия рядового Юрия Сорокина уничтожил минометный расчет в районе населенного пункта Ивановка. В результате украинские войска на Купянском направлении потеряли до 60 военнослужащих, три минометных расчета, два пикапа и 120-мм артиллерийская установку 2С1 «Гвоздика».

12 февраля Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, позиции ВС РФ рядом с Водяным в ДНР и Приютным в Запорожской области попытались атаковать подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны. Нападение было отбито солдатами группировки войск «Восток» в кооперации с авиацией.

До этого стало известно, что российские войска уничтожили два поезда, которые перевозили боеприпасы и технику для ВСУ в Кировоградской области.

Ранее российские бойцы ликвидировали минометный расчет ВСУ на Купянском направлении.