Пленный разведчик ВСУ рассказал о раненых украинских военных

Украинский разведчик Дмитрий Руденко, взятый в плен российскими военными, рассказал, что в госпиталях на Запорожском направлении находится большое число раненых. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть очень тяжкие ранения. В основном от минометов, осколочные ранения», — уточнил Руденко.

По словам разведчика, он часто встречал в госпиталях иностранных наемников. При этом он затруднился сказать, из каких стран они могли бы быть.

О себе Руденко рассказал, что является мобилизованным и проходил обучение на одном из полигонов на Украине. По словам военнопленного, он успел сделать только два разведвыхода. Во время первого Руденко получил ранения, а во время второго — попал в плен.

До этого попавшая в плен к российским военным женщина-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала о своем спасении ими.

В конце января офицер ВСУ Николай Мельник заявил, что Украина недостаточно заботится о раненых солдатах.

25 января представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев готов продолжать обмены пленными с Россией.

Ранее российский омбудсмен рассказала, что родители солдат ВСУ просят их не обменивать.