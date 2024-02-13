Нехватка артиллерийских снарядов делает солдат ВСУ беззащитными перед огневой мощью ВС РФ. Об этом заявил аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс, слова которого передает британская газета The Guardian.

«ВСУ больше не могут подавлять российскую артиллерию, а если они не в состоянии вести ответный огонь, все, что они могут сделать – это попытаться выжить», — сказал он.

«Если Европа не восполнит этот пробел, Украине грозит медленный разгром в 2025 году», — считают журналисты.

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что в арсенале Вооруженных сил Украины не осталось бронетехники.

Представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп сказала, что Соединенным Штатам следует прекратить финансирование Украины и начать переговоры по урегулированию конфликта.

13 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить несколько стран западной Европы для ускорения выделения помощи Киеву.

До этого депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко признала, что недавние перестановки в командном составе Вооруженных сил Украины с отставкой Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначением на эту должность Александра Сырского являются фактически «зачисткой» и «провалом» в политике Киева.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали «элитного» офицера ВСУ.