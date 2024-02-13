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В Днепропетровске произошли взрывы

В Днепропетровске произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

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РИА Новости

В украинском городе Днепропетровске произошли взрывы. Об этом сообщается в украинских Telegram-каналах.

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

12 февраля в 19:38 сообщалось, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне зафиксирована серия взрывов.

В этот же день взрывы зафиксировали в Чугуевском районе Харьковской области.

Кроме того, в украинском Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части страны произошел взрыв.

До этого координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в населенном пункте Павлограде, расположенном в Днепропетровской области Украины.

Ранее в бундестаге отметили «нехорошие настроения» на Украине.

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