В Днепропетровске произошли взрывы

В украинском городе Днепропетровске произошли взрывы. Об этом сообщается в украинских Telegram-каналах.

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

12 февраля в 19:38 сообщалось, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне зафиксирована серия взрывов.

В этот же день взрывы зафиксировали в Чугуевском районе Харьковской области.

Кроме того, в украинском Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части страны произошел взрыв.

До этого координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в населенном пункте Павлограде, расположенном в Днепропетровской области Украины.

Ранее в бундестаге отметили «нехорошие настроения» на Украине.