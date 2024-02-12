В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне раздались взрывы», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало. Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.

В ночь на 12 февраля информагентство «Укринформ» сообщило о взрывах в городе Павлограде Днепропетровской области Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.