В Минобороны рассказали о работе «Солнцепеков» с БПЛА

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) функционируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами БПЛА», — заявили в ведомстве.

Согласно информации оборонного ведомства, передача результатов поражения на командный пункт осуществляется в режиме реального времени.

По данным пресс-службы, расчеты систем каждый день выполняют задачи по ликвидации укрепленных пунктов украинской армии.

В январе стало известно, что Омский завод транспортного машиностроения планирует усилить защиту экипажа и оборудования ТОС «Солнцепек» от противотанковых управляемых ракет и беспилотников-камикадзе.

До этого американский журнал National Interest писал, что взрывная волна от ударов российской ТОС «Солнцепек» способна уничтожить всю живую силу врага в радиусе поражения и значительно повредить здания и транспортные средства.

Ранее британский военный аналитик заявил о непобедимости российских ТОС «Солнцепек».