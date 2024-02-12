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Военный эксперт раскрыл проблемы британского военного флота

Военный эксперт Артамонов: Британия не справляется с содержанием военного флота

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Habibur Rahman/portsmouth.co.uk

Британцам дорого обходится содержание флота, учитывая что их корабли нередко находятся в ремонте. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Александр Артамонов, комментируя сообщения о том, что два британских авианосца не смогли принять участие в учениях НАТО. Он подчеркнул, что времена, когда страна правила морями давно прошли.

«Британский флот, очевидно, находится не в лучшем состоянии. <...> Мало того, что корабли Британии нуждаются в ремонте, так еще и команды не имеют практически никакого военного опыта. Кроме того, у британцев отсутствуют некоторые типы подводных лодок и крейсеров», – сказал Артамонов.

Он добавил, что Британия уже давно использует свои авианосцы лишь для «демонстрации флага».

4 февраля стало известно, что авианосец HMS Queen Elizabeth, который является флагманом флота Великобритании, не смог принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки. По предварительной информации, у судна выявлена проблема с работой вала правого борта.

На замену флагману планировалось отправить на учения второй авианосец — HMS Prince of Wales. Однако он также не смог покинуть гавань. Военные отказались называть причины инцидента и заявили, что корабль выйдет в море «в ближайшее время».

Ранее в Британии оценили уровень готовности армии к войне.

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