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В России запатентовали гибридный боеприпас для РСЗО

В России запатентовали гибридный боеприпас для реактивных систем залпового огня

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В России запатентовали гибридный управляемый боеприпас для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает ТАСС, по его данным боеприпас запатентован Федеральным институтом промышленной собственности.

В патенте отмечается, что данный боеприпас сочетает в себе свойства самолета и ракеты и включает в себя корпус, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка». Также в нем находятся аккумулятор и система управления с модулем самонаведения на цель.

«В нижней части корпуса закреплена арматура для крепления как минимум двух снарядов калибра 122 миллиметра для реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в КНДР разработан новый управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня калибра 240 мм. 11 февраля Академией национальной обороны были проведены успешные испытания новых боеприпасов. Они позволили оценить возможности управления их траекторией, а также другие параметры. Согласно данным испытаний, данный снаряд качественно изменит возможности реактивных систем залпового огня Корейской народной армии и повысит их роль на поле боя.

Ранее Украина отправила на ремонт в США подбитые установки HIMARS.

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