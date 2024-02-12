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США решили продать Польше военные дирижабли

TWZ: США одобрили продажу Польше комплекса обнаружения на базе аэростатов

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John F. Williams/Wikipedia

Американские власти одобрили закупку Польшей элементов системы радиолокационной разведки на базе аэростатов. Об этом сообщило издание The War Zone.

«Пакет включает другое сопутствующее оборудование, логистику и поддержку и оценивается примерно в $1,2 млрд», — уточнили в публикации.

Военные аналитики назвали сделку «значительной инвестицией». Авторы статьи обратили внимание, что Польша как член НАТО прилагает значительные усилия для укрепления своих вооруженных сил. Так страна противодействует потенциальной угрозе в регионе.

Польша собиралась купить комплексы еще с 2017 года, чтобы получить возможность обнаружения и сопровождения целей на суше и на море.

Накануне стало известно, что западные политики продолжают предостерегать о возможной войне с Россией. Генсек НАТО заявил, что альянсу надо подготовиться к «конфронтации», которая не закончится десятилетиями. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее а Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

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