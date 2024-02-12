Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону России

Видеоблогер и независимый журналист из США Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале опубликовал репортаж о бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые решили перейти на сторону России.

Для некоторых украинских бойцов, по словам Ланкастера, толчком к переходу стало отношение ВСУ к своим солдатам.

«Я видел своими глазами, как относились «азовцы» к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с гражданским населением, грабили магазины», — сказал один из военных Николай Захарченко, родившийся в Донецке.

Другой военнослужащий Евгений Кравченко из Харьковской области признался, что «душа к украинской армии не лежала».

«На момент начала специальной военной операции находился в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории Луганской народной республики. Тогда я понял, что вот мой шанс покинуть ВСУ», — отметил он.

Кравченко добавил, что принял сторону тех, кто ему близок по духу.

До этого сообщалось, что сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ собираются получить российский паспорт и жить в России.

Ранее российский боец назвал причину сдачи в плен военных ВСУ под Артемовском.