Генерал ВСУ высказался о реальных причинах отставки Залужного

Украинских военных возмутило решение президента Зеленского об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

По мнению генерала, увольнение Залужного было проведено «неадекватно, плохо и очень резко». Он отметил, что военные понимают истинную причину отставки главкома. С точки зрения Кривоноса, кадровые перестановки в командовании ВСУ служат попыткой обелить репутацию Зеленского.

Кривонос отметил, что украинские власти стремятся переложить ответственность за непопулярную в обществе мобилизацию на военных, хотя подобные решения должно принимать именно политическое руководство страны.

8 февраля генерал Кривонос заявил, что украинское общество не будет молчать после решения президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

9 февраля генерал Кривонос рассказал о тяжелой для ВСУ ситуации на Купянском направлении.

Ранее Кривонос раскритиковал Зеленского за мечту о взятии Крыма.