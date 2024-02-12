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В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня

В Азербайджане сообщили о выстрелах на границе с Арменией и одном пострадавшем

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Аппарат Президента Республики Армения

Армения нарушила режим прекращения огня неподалеку от Зангеланского района на юго-западе Азербайджана. Об этом сообщил азербайджанский портал «Оперативный информационный центр».

По данным СМИ, в результате выстрелов со стороны армянских позиций пострадал военнослужащий пограничной службы Азербайджана, он получил ранение в область горла. Ведется расследование.

В министерстве обороны Армении информацию о нарушении режима прекращения огня не подтвердили и не опровергли. Ведомство заявило, что проверяет данные, опубликованные в СМИ.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор Армения и Азербайджана ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

Ранее МИД Азербайджана выразил послу ЕС обеспокоенность из-за наблюдателей в Армении.

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