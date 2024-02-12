Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВС России значительно продвинулись у сел Вербовое и Работино на Запорожье

Рогов: силы РФ продвинулись на сотни метров у Вербового и Работина на Запорожье

close
100%
РИА Новости

Российская армия улучшила позиции у насаленных пунктов Вербового и Работина на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Есть успехи в районах Работина и Вербового, к западу от этих населенных пунктов», — уточнил он.

По словам Рогова, удалось отбить две атаки противника, российский бойцы продвинулись на сотни метров

Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что в Запорожье солдаты ВС РФ взяли три опорных пункта к северо-востоку от села Новопрокоповка.

10 февраля Рогов заявил, что ВСУ совершили обстрел при помощи беспилотника «Баба-яга» и артиллерии по населенному пункту Великая Знаменка.

Накануне российские военные захватили украинский дрон-камикадзе. Подробности операции раскрыл командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь». По его словам, беспилотник прилетел в кабину к военным и, не взорвавшись, разбился на две части.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами