ВС России значительно продвинулись у сел Вербовое и Работино на Запорожье

Российская армия улучшила позиции у насаленных пунктов Вербового и Работина на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Есть успехи в районах Работина и Вербового, к западу от этих населенных пунктов», — уточнил он.

По словам Рогова, удалось отбить две атаки противника, российский бойцы продвинулись на сотни метров

Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что в Запорожье солдаты ВС РФ взяли три опорных пункта к северо-востоку от села Новопрокоповка.

10 февраля Рогов заявил, что ВСУ совершили обстрел при помощи беспилотника «Баба-яга» и артиллерии по населенному пункту Великая Знаменка.

Накануне российские военные захватили украинский дрон-камикадзе. Подробности операции раскрыл командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь». По его словам, беспилотник прилетел в кабину к военным и, не взорвавшись, разбился на две части.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.