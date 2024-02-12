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Российские бомбардировщики выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны РФ: два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Отмечается, что продолжительность полета составила более 5 часов.

Бомбардировщики сопровождали самолеты Су-35С. На отдельных этапах маршрутка российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств — каких, не указывается.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет Ту-95МС был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

На прошлой неделе сообщалось, что США обнаружили и проследили за полетом двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ).

7 февраля Министерство обороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. По данным ведомства, продолжительность полета составила около девяти часов.

6 февраля два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Полет длился более 10 часов.

Ранее в Кремле допустили выход РФ из Арктического совета.

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