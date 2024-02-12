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В Кремле объяснили, почему российская армия не может использовать терминалы Starlink

Песков: терминалы Starlink не могут поставляться и использоваться в армии РФ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия не может использовать терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX.

«Это же не сертифицированная система у нас, она не может сюда официально поставляться и использоваться», — объяснил Песков.

Он посоветовал не вторгаться в дискуссию между Киевом и американским предпринимателем.

До этого сообщалось, что российские военные начали использовать системы Starlink компании Илона Маска SpaceX в зоне СВО на Украине. По данным СМИ, бойцы ВСУ обнаружили, что Россия использует американские спутниковые устройства на передовой, несколько месяцев назад.

Позже Маск заявил, что компания SpaceX не продает России Starlink. Он отметил, что по имеющейся у него информации, России такие терминалы прямо либо косвенно не продавались. Маск подчеркнул, что сведения о подобных продажах являются «категорической неправдой».

Ранее связанные с Россией хакеры Cozy Bear обманули дипломатов в Киеве при помощи рекламы BMW.

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