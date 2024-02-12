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Военный эксперт объяснил, как ВС РФ удалось нарушить связь ВСУ через Starlink

Военэксперт Простаков: российские средства РЭБ постоянно совершенствуются

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Rafael Henrique/Global Look Press

Вооруженным силам России удалось парализовать работу терминалов Starlink в районе Авдеевки, благодаря постоянно совершенствующимся средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, система связи, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, стала важной мишенью для российских военных, поскольку, благодаря ей, противник может быстро реагировать на изменение обстановки и доводить управленческие решения до подчиненных.

«Поэтому повторения ситуации с Мариуполем, где даже окруженные украинские формирования имели свободную связь по Starlink с Киевом, в идеале быть не должно ни на одном участке фронта», — подчеркнул Простаков.

Он добавил, что своей боевой работой российские войска опровергают и прогнозы НАТО, и ожидания американских политиков.

9 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные парализовали работу терминалов Starlink в районе населенного пункта Авдеевка, из-за чего у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушились связь и управление войсками. По данным издания, скорость передачи данных упала в 300 раз, поэтому солдаты ВСУ вынуждены общаться в Whatsapp и передавать секретные донесения из рук в руки — через пеших курьеров.

Ранее в Белоруссии создали дешевый аналог Starlink.

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