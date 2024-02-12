Раскрыты последствия российских ударов по объектам в Николаеве

Российские войска нанесли удары по украинскому городу Николаеву, поразив два порта и Черноморский судостроительный завод. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в ночь на 11 февраля бойцы Вооруженных сил РФ нанесли «отличную серию ударов» по населенному пункту. Всего местные жители насчитали три волны атак и 10 прилетов по инфраструктурным объектам, подчеркнул источник агентства.

«Первой волной были удары по портовой инфраструктуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Оливия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — уточнил Лебедев.

В материале отмечается, что указанный судостроительный завод является крупнейшей верфью на территории Украины.

Координатор подполья добавил, что в ходе второй волны ударов в городе были повреждены нефтебаза и завод «Зоря-Машпроект». Последний входит в государственный холдинг «Укроборонпром» и специализируется на выпуске продукции военного назначения, включая газотурбинное оборудование для боевых кораблей.

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