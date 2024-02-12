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Российские войска уничтожили состав с бойцами ВСУ в Павлограде

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили эшелон с бойцами ВСУ в Павлограде

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Hanna Arhirova/AP

Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в населенном пункте Павлограде, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что после взрывов в городе начались проблемы с водоснабжением и произошло отключение света. Кроме того, пропали проводной интернет и мобильная связь.

«Город очень хорошо шатнуло, оба прилета были с детонацией и взрывной волной. На момент прилета на разгрузке/погрузке стояло несколько составов», — уточнил Лебедев, сославшись на своих товарищей.

Он добавил, что в одном из составов было несколько вагонов с украинскими военнослужащими. При этом солдаты, которым удалось покинуть поезд, «разбежались» по населенному пункту.

По словам координатора Николаевского подполья, Павлоград является одним из крупнейших в стране центров распределения военной техники и оружия. В связи с этим Лебедев предположил, что благодаря удару по железнодорожному узлу российские бойцы смогли сорвать ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под донецким городом Авдеевкой и предотвратить подвоз боекомплектов на их позиции.

Ранее в сети появилось видео с бывшими украинскими военными, вступившими в ряды ВС РФ.

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