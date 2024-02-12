Журналист показал видео со вступившими в армию РФ экс-бойцами ВСУ

Блогер и независимый журналист из США Патрик Ланкастер сделал репортаж о бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедших на сторону российской армии. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.

По словам Ланкастера, некоторых солдат принять такое решение побудило отношение к ним украинского командования.

Бывший солдат ВСУ Николай Захарченко и уроженец Донецка рассказал в видеоролике, что своими глазами видел, как члены украинского спецподразделения «Азов» (организация запрещена в России) относились к людям в Мариуполе. По его словам, гражданским лицам не позволяли покинуть город, расстреливали их машины.

Другой солдат по имени Евгений Кравченко из Харьковской области рассказал, что его «душа к украинской армии не лежала». По его словам, в феврале 2022 года он находился в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории Луганской народной республики, тогда он и понял, что это шанс покинуть ВСУ и перейти в ВС РФ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пленный поляк объявил о желании воевать против Украины.