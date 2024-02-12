Депутат Соболев связал удаление проекта о предельном возрасте для контрактников с выборами

СМИ обратили внимание, что проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников был удален с портала проектов нормативных правовых актов. Как заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, удаление законопроекта с сайта «еще ни о чем не говорит». Он пообещал разобраться, почему проект удалили, и предположил, что это может быть связано с предстоящими президентскими выборами.

«Я сейчас доеду до Думы и разберусь. Наверное, какие-то недовольные были – выборы же на носу. Может быть, и подстраховались. Не знаю я. Нужно же разобраться, кто удалил, зачем, почему. Как я вам сейчас скажу? Сегодня много дел, я сейчас буду разбираться, что удалили. Это еще ни о чем не говорит», — сказал он.

8 февраля Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, законопроект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, предельный возраст во время мобилизации для всех высших офицеров составит 70 лет, для других контрактников — 65 лет. В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

В ведомстве уточняли, что действующий федеральный закон устанавливает предельный возраст по мобилизации только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июля 2023 года.

11 февраля СМИ обратили внимание на то, что проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников был удален с портала.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что около 1,5 тыс. российских мужчин ежедневно подписывают контракт с Министерством обороны РФ.