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Премьер Молдавии рассказал подробности о беспилотнике на границе с Украиной

Премьер Речан: найденные на юге Молдавии обломки беспилотника не несут угрозы

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Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что обломки беспилотника, которые нашли на границе с Украиной, не несут угрозы для местных жителей. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, по данному инциденту проводят расследование. Он заверил, что власти обеспечивают общественную безопасность, а для местных жителей нет никаких рисков.

Накануне обломки беспилотника Shahed нашли на юге Молдавии недалеко от границы с Украиной в районе Вулканешты.

До этого военная база США, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подверглась атаке с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам источника РИА Новости, на территории американской базы произошло несколько взрывов. Как заявил источник, системам противовоздушной обороны (ПВО) на базе не удалось отразить атаку.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО снабжает Кишинев оружием.

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