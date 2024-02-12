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В результате авиаудара Израиля по городу Рафах погибли 100 человек

Al Mayadeen: число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 100

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, количество погибших в результате мощного удара со стороны Армии обороны Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом увеличилось до 100 человек, а число раненых превысило 230. Основную долю жертв составляют женщины и дети, сообщает телеканал.

До этого сообщалось, что израильские ВВС наносили точечные удары по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма» в Рафахе, где проживает множество беженцев. По информации Al Mayadeen, было проведено более 50 авиаударов. Палестинский Красный Полумесяц также сообщал о бомбардировке жилых домов в окрестностях штаб-квартиры организации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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