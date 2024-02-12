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Эндокринолог рассказала о вреде употребления кофе

Эндокринолог Воеводина: чрезмерное употребление кофе грозит инсультом

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Pexels

Врач-эндокринолог Ольга Воеводина сообщила о вредных последствиях употребления кофе. Ее слова приводят «Известия».

Воеводина отмечает, что главной причиной популярности кофе является его тонизирующее действие. Однако регулярное употребление напитка может вызывать привыкание. Отказ от него приводит к головной боли, слабости и сонливости. Организм также может развить толерантность к кофеину, и резкий отказ приведет к синдрому отмены с сопутствующими симптомами.

Кроме того, излишнее потребление кофе может вызвать бессонницу, тревогу и плохое пищеварение.

«Некоторые люди более восприимчивы к кофе, чем другие, и их организм быстро метаболизирует кофеин, поэтому они не испытывают никакого влияния на сон даже после употребления напитка перед сном», — пояснила врач.

По ее словам, людям с повышенным давлением и тяжелой формой гипертонии необходимо ограничивать потребление кофе. Две или более чашки напитка в день могут повысить риск сердечного приступа или инсульта, подчеркнула медик.

До этого ученые из Каролинского Университета в Швеции установили, что содержащие кофеин напитки могут привести к снижению веса.

Ранее врачи объяснили, как кофе влияет на пустой желудок.

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