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В России создали нейросеть для дронов, распознающую западную технику

В России создали нейросеть для дронов, распознающую любую технику противника

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Reuters

Российские инженеры создали универсальную нейросеть для беспилотников всех типов, способную с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне СВО, включая танки Leopard, БМП Bradley и любые другие машины. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика этого программного обеспечения «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман в интервью РИА Новости.

«Мы написали программу, также для всех типов беспилотников, получившую название НАКА. По сути, речь идет о нейросети, распознающей заданные объекты, в том числе технику противника», — сказал Герман.

По его словам, нейросеть НАКА устанавливается на компьютеры, которые считывают видео с камер дронов. Когда беспилотник передает картинку на пульт оператора, программа выделяет область местности зеленым цветом и определяет модель техники врага с вероятностью 85%, показывая точные координаты его местонахождения, пояснил эксперт.

Он отметил, что данная нейросеть в перспективе может применяться и в мирных целях.

До этого сообщалось, что в США придумали, как один оператор может управлять сразу сотней дронов.

Ранее ВСУ стали использовать новую технологию для ударов по Белгородской области.

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