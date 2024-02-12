В Северной Корее разработан новый управляемый снаряд для РСЗО

В КНДР разработан новый управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

11 февраля Академией национальной обороны были проведены успешные испытания новых боеприпасов. Они позволили оценить возможности управления их траекторией, а также другие параметры.

ЦТАК отметило, что разработка управляемого реактивного снаряда калибра 240 мм и системы управления траекторией качественно изменит возможности реактивных систем залпового огня Корейской народной армии и повысит их роль на поле боя.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил министерство обороны страны по случаю 76-летия основания Корейской народной армии.

До этого Ким Чен Ын на заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи обсудил расширение масштабов учений вооруженных сил страны.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.