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Посол России рассказал о переговорах по миротворцам в Карабахе

Посол РФ: Москва и Баку согласовывают даты переговоров по миротворцам в Карабахе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская Федерация и Азербайджан согласовывают даты следующего раунда переговоров по миротворческому контингенту РФ в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту», — сказал он, обратив внимание, что в 2025 году истекает срок пребывания российских миротворцев в Карабахе.

Как заявил дипломат, после восстановления Азербайджаном контроля над всей территорией этого региона роль миротворческого контингента РФ изменилась. Сейчас после завершения контртеррористической операции российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами патрулируют территории, осуществляют охрану зданий и культурных сооружений, уточнил он.

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия после согласия руководства Армении признать принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану рассматривает все вопросы по пребыванию своих миротворцев в регионе с азербайджанской стороной.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор идут переговоры о заключении мира.

Ранее в Армении сочли закрытым вопрос статуса Карабаха.

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