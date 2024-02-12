На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позже предупреждение начало действовать в Винницкой и Черкасской областях. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Незадолго до этого сообщалось, что в ночь на 12 февраля в Харькове и Павлодаре Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

Утром 11 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что в ряде инфраструктурных объектов Николаевской области Украины зафиксированы повреждения после взрывов.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в специальной военной операции.