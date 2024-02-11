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Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что бойцы ВСУ могут отказаться выполнять приказы Сырского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: бойцы ВСУ могут отказаться выполнять приказы Сырского

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Министерство обороны Украины

Военные ВСУ могут отказаться выполнять приказы нового главкома украинской армией Александра Сырского. Такое мнение выразил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Владимир Зеленский поставил армию под контроль Сырского, которого ненавидят многие командиры. Он преуспел в ликвидации украинцев, так что еще неизвестно, будут ли они следовать его приказам», — заявил Джонсон.

8 февраля Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ). В своем сообщении Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

Сообщалось, что Владимир Зеленский требует от Сырского разработать новый план боевых действий, который помог бы избежать застоя на поле боя и большого числа граждан, мобилизованных в ВСУ.

Ранее генштаб ВСУ отреагировал на информацию о связи Сырского с Россией.

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