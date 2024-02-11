Генштаб ВСУ отреагировал на информацию о связи Сырского с Россией

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвал расценивать сообщения, что новый главком армии Украины Александр Сырский является «русским человеком с советским прошлым», как дезинформацию. Об этом сказано в обращении центрального органа военного управления.

В документе отмечается, что эти утверждения являются «враждебной дезинформацией». Кром того, говорится, что доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоко уровне.

8 февраля Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ). В своем сообщении Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

Сообщалось, что Владимир Зеленский требует от Сырского разработать новый план боевых действий, который помог бы избежать застоя на поле боя и большого числа граждан, мобилизованных в ВСУ.

Ранее знакомая матери нового главкома ВСУ рассказала о ее ужасном состоянии.