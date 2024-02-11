США одобрили сделку по продаже Турции новых F-16

Конгресс Соединенных Штатов объявил о решении одобрить поставки в Турцию 40 новых истребителей F-16 для обеспечения «оперативной совместимости» в вооружении союзников НАТО. Об этом сообщило в соцсети Х американское посольство в Турции.

«Принятое на этой неделе решение конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками», — сказано в заявлении.

10 февраля сообщалось, что санкции США, ужесточенные в конце 2023 года, привели к трудностям в торгово-экономических отношениях России и Турции.

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан 6 февраля дал понять, что его стране важнее сохранить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), чем приобрести истребители F-35.

Фидан отмечал, что Соединенные Штаты использовали покупку у России ЗРС С-400 как предлог для исключения Турции из программы создания истребителя F-35.

Ранее сообщалось, что США не предоставили Турции F-35, но требуют оплаты за их обслуживание.